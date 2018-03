Kirkeansatte må selv punge ud i tilfælde af lockout

Mange ansatte i folkekirken må selv finansiere den manglende løn ved en lockout uden mulighed for at få økonomisk hjælp af deres fagforening. En meget uheldig situation, siger arbejdsmarkedsforsker. Vi havde ikke fantasi til at tro, at kirken kunne rammes af konflikt, siger fagforening

Det kan gå hårdt ud over privatøkonomien for kirketjenere, gravere og andre ansatte i folkekirken, hvis en lockout bliver en realitet.

Flere af fagforeningerne for ansatte i folkekirken oplyser nemlig, at de ikke har mulighed for at yde kompensation til medlemmerne for den tabte løn ved en lockout.

”Vi har aldrig tænkt tanken, at vi ville komme i en situation, hvor vi kunne risikere at blive lockoutet. Vi er taget lidt med bukserne nede,” siger Gert Rhinstrøm Schmidt, formand for Danmarks Kirketjenerforening.