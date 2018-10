Kirkebygninger er ikke hellige – og så er de det alligevel

Der er stor mystik forbundet med kirkelukningen i ”Herrens Veje”. Også i virkeligheden står det hen i det dunkle, hvad der egentlig sker, når man afindvier en kirke. Men et nederlag er det ikke, pointerer provst

Luften var tung af mystik i gårsdagens afsnit af DR’s dramaserie ”Herrens Veje”. Brovang Kirke skulle lukkes, men op til afslutningsceremonien, hvor kirkens sølvgenstande blev båret ud, fik præstefruen Elisabeth Krogh nogle mærkelige syner. En person fra de dødes verden advarede hende om, at sølvkanden under ingen omstændigheder måtte flyttes. Men hvem var denne person? Og hvad var det, der var så farligt ved sølvkanden?

Også i virkeligheden hviler der noget mystik over forløbet, når folkekirkens kirker lukker og skal afindvies. For hvad er det egentlig, der sker, når kirkerum afindvies, og de hellige genstande som dåbsfad og nadverkalk højtideligt tages ud af kirken? Teologisk kommer man i hvert fald nemt til kort, hvis man vil finde en god forklaring, forstår man på Anders-Christian Jacobsen, professor i teologi ved Aarhus Universitet.

”Martin Luther gjorde under Reformationen op med, at ting og bygninger kan være hellige. Han mente, at det var en form for afgudsdyrkelse, når man trak Gud ned i det materielle og tillagde relikvier, altre og kirkebygninger noget guddommeligt. I stedet var en af hans grundtanker, at man slet ikke behøver alle disse mellemled for at møde Gud. For Gud kan man møde i kald og stand – altså praktisk talt hvor som helst,” siger han.

Derfor har man heller ikke i folkekirken en teologi om, at ting og kirkebygninger er hellige i sig selv. Og af samme grund bliver det indviklet og nærmest mystisk, hvis man forsøger at forstå, hvad der sker, når man indvier og afindvier kirkerum.