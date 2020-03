Kirkegængere er tilfredse med online gudstjenester

Mange danskere fulgte med stor tilfredshed de lukkede kirkers digitale gudstjenester. Det giver ro midt i kaosset, lyder en af de mange reaktioner

Da der blev ringede med kirkeklokkerne søndag, var bænkene tomme. Men prædikener og gudstjenester fandt alligevel vej ud til danskerne, der sad parat ved computere og telefoner. For trods lukkede kirker fulgte tusindvis af danskere med, da præster gik på prædikestolen ved net-transmitterede gudstjenester, som blev sendt på sociale medier og hjemmesider.

Selvom den opstilling ifølge sognepræster giver nogle udfordringer med nærvær, så var der stor opbakning til den alternative digitale gudstjeneste. For eksempel er optagelsen af gudstjenesten i Sct. Catharinæ Kirke i Ribe blevet set mere end 1500 gange, hvor der normalt kommer omkring 50 personer.

I Vor Frelsers Kirke i Aalborg var billedet det samme. Her var 275 personer med, da gudstjenesten blev sendt direkte på kirkens Facebook-profil, og optagelsen med blandt andet sognepræst Jesper Fodgaards prædiken er blevet set 5700 gange.

En af de digitale kirkegængere i Aalborg var Tina B. Kristensen. ”Tusind tak for den smukke gudstjeneste. Det giver ro midt i kaosset. Er med igen næste søndag,” skrev hun i sin kommentar til gudstjenesten.

”Tak for en dejlig prædiken, ordene giver tro og håb til dagene fremover,” istemmer Sanne Godtliebsen, ligesom mange andre udtrykker deres tilfredshed med ”en rigtig fin gudstjeneste”.

I Bethlehemskirken på Nørrebro, København, var der lidt problemer med lyden, men alligevel har 1000 personer kigget med.

”Tusind tak for en dejlig gudstjeneste. Hvor er det godt at vide, at vi kan have et åndeligt fællesskab, selvom vi ikke er i samme rum. Rigtig god søndag til jer alle,” skriver Antje Hansen i sin kommentar til den digitale gudstjeneste.

Sognepræst Sune Skjold Skarsholm fra Løsning Kirke ved Horsens livestreamede også sin gudstjeneste, og trods lidt udfordringer med kameraet var det til stor begejstring for blandt andre kirkegænger Brian Nissen.

” Tak for de gode ord – og skønt at kunne synge med herhjemme i sofaen!”

Der er 6400 personer, der har set gudstjenesten i Tjørring Sogn i Herning Kommune. ”Lige hvad jeg havde brug for,” skriver Pia Balsby.

I Sankt Pauls Kirke i København samles normalt 200-300 personer i kirken. Her har 6864 set den digitale søndagsgudstjeneste med sognepræst Kathrine Lilleørs prædiken. En af dem er Pernille Livsgnisten Svare, der ”takker for dig og for, at du bringer ordene og prædiken ud til os. Nu vi skal sidde hjemme, sikke vi havde brug for denne og må vi alle kunne forstå den og tage den til os.”