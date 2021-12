178 præster har underskrevet erklæring for at få bedre arbejdsmiljø i folkekirken. Men præster kan også selv være med til at afhjælpe problemet, mener biskop og Præsteforeningens formand

To kirkeledere: Præster har også ansvar for bedre arbejdsmiljø

Det begyndte sidste måned med et fælles opråb fra sognepræst Katrine Blinkenberg og 49 andre sognepræster. I dag har i alt 178 præster valgt at støtte hensigtserklæringen, der opfordrer til at bryde en tavshedskultur i folkekirken omkring et arbejdsmiljø præget af konflikter, mobning og stressramte medarbejdere.