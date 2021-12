Den frikirkelige ugeavis Udfordringen har bragt flere artikler om kirker og coronaskepsis. En af avisens journalister vil i fremtiden ikke få mulighed for at skrive om emnet, siger chefredaktør

Kirkelig ugeavis kritiseres for at skrive ”uansvarligt” om vacciner

Tidligere på året udgav et netværk for alle nordiske pinsekirker en fælles erklæring, hvor man advarede mod ”Youtube-profeter”, der bruger bibelske argumenter mod coronavaccinen. Selvom det er svært at opgøre, hvor stor modstanden mod coronavaccinen er i frikirkemiljøet herhjemme, erkendte frikirkeledere i Danmark i gårsdagens avis, at der er en problemstilling.