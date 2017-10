Kirkeminister beklager, at ny personattest lanceres så forvirret

Digitaliseringen har i så høj grad overhalet os indenom, at det ikke længere er relevant at tale for, at staten skal overtage civilregistrering fra kirken, mener kirkeminister Mette Bock (LA)

Kirkeminister Mette Bock, hvad er begrundelsen for indførelsen af den nye personattest som led i opdateringen af systemet til personregistreringen?

Vi vil gerne samle civiloplysningerne i en personattest for at forbedre de offentlige myndigheders mulighed for at gå ind i systemet og finde oplysningerne. Der er altså tale om en samlet civilattest. Ud over det vil de kirkelige attester fungere som hidtil, så på bundlinjen kan jeg sige, at de kirkelige attester stadig har gyldighed.

Flere kordegne og kirkebogsførende sognepræster synes, det har været uklart, hvad indførelsen af den nye personattest kommer til at betyde for de kirkelige attester. Eksempelvis har Folkekirkens It afholdt kurser i det nye system henover de seneste tre uger, hvor kordegnene har lært, at dåbsattesten i fremtiden kun bliver en kirkelig attest uden civilretlig gyldighed. Hvorfor er der stadig så store uklarheder blot tre uger før den planlagte lancering?

Jeg skal selvfølgelig være den første til at beklage forvirringen. Det er ved en fejl blevet sagt, at dåbsattesten ikke har civilretlig gyldighed, og sådan en information spreder sig jo, men jeg vil understrege, at de kirkelige attester stadig har juridisk gyldighed. Derfor har jeg bedt om, at man får rettet op og præciseret netop dette på it-kurserne med de personregisterførende.

Kritikken lyder, at det rører ved hele den historiske tradition for det danske stat-kirke-forhold, når der indføres en personattest, hvor folkekirkens brevhoved ikke er på attester for de borgere, der ikke er medlem af folkekirken. Du har selv tidligere sagt, at civilregistreringen lige så godt kunne ligge hos kommunerne som i kirken, sådan som det er tilfældet i Sønderjylland. Er personattesten i virkeligheden første skridt i den retning?