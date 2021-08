Kirkeministeren klædt ud som vølve: Udtryk for ikke at tage kirken alvorligt eller kunstnerisk kulturformidling?

Det har givet debat, at kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) optræder som spådomskvinde fra den nordiske mytologi, en vølve, på et billede lavet af Jim Lyngvild. Mange debattører har på sociale medier givet udtryk for, at fotografiet er dårlig timing fra Ane Halsboe-Jørgensens side som ny kirkeminister.