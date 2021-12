Kirken kan gå styrket ud af hårdt år

2021 var et år præget af coronanedlukninger. Selvom det har været hårdt, kan restriktionerne have åbnet danskernes øjne for kristendommens og kirkens betydning, mener religionssociologer

Når landets kirker den 24. december åbner dørene til årets julegudstjenester, er det første gang i to år, at folkekirken kan invitere indenfor til den kulturkristne højtid over dem alle. I 2020 blev julegudstjenesterne anbefalet aflyst i sidste øjeblik, og det blev startskuddet til en langvarig kirkelig nedlukning, der strakte sig langt ind i det nye år. Hvorfor kunne man gå på stadion og se fodbold, når man ikke kunne få lov til at samles til begravelse og sige ordentligt farvel, lød opråbet fra præster og kirkefolk. Trods stigende smittetal tyder intet på, at en lignende nedlukning kommer til at finde sted denne jul.