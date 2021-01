Efter dagens stramninger: Kirker er stadig undtaget fra forsamlingsforbuddet

I den kommende tid vil undtagelser fra forsamlingsforbuddet blive justeret eller ophævet, sagde statsministeren på pressemøde i dag. Det har indtil videre ikke fået konsekvenser for kirker og trossamfund

Kirker og trossamfunds lokaler har hidtil været undtaget fra forsamlingsforbuddet og er det i skrivende stund stadig.

Men på eftermiddagens pressemøde lød det fra statsminister Mette Frederiksen (S), at undtagelser fra forsamlingsforbuddet "i de kommende timer og dage vil blive justeret eller ophævet".

Om kirker og trossamfund vil blive omfattet af den udvikling, er usikkert. Hverken Københavns Stift eller Landsforeningen af Menighedsråd har hørt, at trossamfundenes situation skulle ændre sig. De har ikke fået besked om, at nye restriktioner skulle være på vej. Begge har repræsentanter i folkekirkens corona-task force, som blandt andet sidder med ved de såkaldte sektorforhandlinger om coronasituationen med Kirkeministeriet.

Heller ikke i Kirkeministeriet kan man endnu sige noget om, hvorvidt kirker og trossamfund fremover kun må åbne dørene for op til de fem personer, som det generelle forsamlingsloft lyder på fra i morgen. Man oplyser dog, at retningslinjerne for kirkegangen fortsat drøftes.

Søndag meldte landets biskopper ud, at der igen kan holdes gudstjenester i folkekirken. Efter en jul, hvor det som bekendt blev anbefalet helt at aflyse, kan man altså igen holde gudstjenester efter de gældende retningslinjer. Yderligere anbefales det, at gudstjenesterne ikke varer mere end 45-50 minutter, ligesom de skal leve op til en række andre anbefalinger, som blev præsenteret den 21. december.