Klerikalisme vejer tungt i den katolske kirke

Gejstliges urimelige udnyttelse af privilegier og indflydelse har længe været et fokuspunkt for pave Frans. Kritikere mener, at kirken selv har de bedste forudsætninger for at tage hånd om problemer

Samtidig med at den ene undersøgelse af misbrugsskandaler i den katolske kirke afløser den anden, har begrebet klerikalisme fået en renæssance. Det dukker op som en af forklaringerne på den globale epidemi af sager om seksuelle overgreb. Men det er også en del af historien om de igangværende konflikter mellem forskellige kirkelige fløje.

Lige siden sin tiltræden i 2013 har pave Frans advaret mod klerikalismen som en særlig katolsk sygdom, der identificerer ”Kirken” med præster og biskopper, fremhæver de gejstliges autoritet og tilsvarende minimerer lægfolkets ansvar som en del af Guds folk. I et brev til alle katolikker udsendt den 20. august har paven understreget sammenhængen mellem klerikalisme og seksuelt misbrug og skrevet, at man ved at sige ”nej” til det ene også siger ”nej” til det andet.

En overdreven dyrkelse af fagfællesskab med uheldige konsekvenser for handlemåde og opførsel kendes fra alle professioner. I den katolske kirke får det imidlertid helt særlige virkninger, fordi præstegerningen her ikke opfattes som et almindeligt job, men som et kald. Det er således katolsk tro, at en præst ved præstevielsen gennem Helligånden modtager en særlig autoritet i form af Kristi frelsende kraft, som han skal bruge til gavn for de troende.

Selvom mange præster lever deres liv i ydmyg undren som Guds og menighedens tjenere, viser kirkehistorien også, at det ikke altid er tilfældet. Særligt i forhold til lægfolket har gejstligheden været i vildrede og til tider opfattet almindelige mennesker som en art andenklasses borgere i det kirkelige fællesskab. Man skal helt frem til Andet Vatikankoncil i 1960’erne, før kirken på højeste niveau begynder at arbejde med en detaljeret teologisk forståelse af lægfolkets rolle.