Myndigheder kritiseres for at overse religion i integrationspolitik

Religion er centralt i mange integrationsspørgsmål, men det afspejles ikke i offentlige handlingsplaner som den, der lige er kommet et udkast til fra Københavns Kommune. Det udløser folkekirkelig kritik. Men religiøse grupper skal ikke legitimeres af det offentlige, siger forfatter

I et udkast til en ny integrationspolitik i Københavns Kommune nævnes religion ikke med et ord. Det er problematisk, mener Stiftsudvalget Folkekirke og Religionsmøde under Københavns Stift, som har sendt et høringssvar, der problematiserer det manglende fokus på religion som faktor i integration i udkastet.

Ifølge Anton Pihl, medlem af Stiftsudvalget, undrer man sig over, at troens negative og positive indvirkninger på integration slet ikke bliver beskrevet. Og så havde han og udvalget ønsket, at kommunens integrationsudvalg ville tilstræbe at samarbejde med religiøse netværk i integrationsarbejdet.

”Man kan ikke på den ene side tale om sådan noget som social kontrol som et integrationsproblem og på den anden side slet ikke forholde sig til religion. Mange integrationsspørgsmål handler jo helt indlysende om religion. Derfor er det vigtigt at kvalificere en god offentlig samtale om religion i stedet for at undertrykke den i forsøget på at være religionsneutral,” siger han.

Den holdning deler interreligiøs konsulent og medlem af Folkekirkens mellemkirkelige Råd, Mogens S. Mogensen.

”Religion spiller en stor rolle i de fleste indvandreres liv. Derfor virker det mærkeligt, at man ikke nævner religion eller lægger op til at samarbejde med religiøse aktører i integrationsarbejdet. For mange muslimer betyder det en hel del, hvad der bliver sagt i de religiøse samfund, så det er at forspilde en mulighed, hvis man ikke samarbejder med dem,” siger han.