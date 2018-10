Københavnsk kirke reddede toraruller fra nazister: ”Det var meget opsigtsvækkende”

Trinitatis Kirke i København gemte jødiske hellige genstande fra nazisterne under Besættelsen. Det skete efter en evakueringsaktion, der fandt sted for 75 år siden, hvilket netop er blevet markeret i synagogen. Det var en fantastisk progressiv handling, siger tidligere overrabbiner

I november 1943 tog en dansk jøde og modstandsmand initiativ til en evakuering af værdifulde toraruller i Københavns synagoge i Krystalgade. Efter at størstedelen af de danske jøder var flygtet til Sverige, frygtede man nemlig, at nazisterne ville gå efter synagogen, som man i høj grad havde gjort i form af for eksempel hærværk og nedbrændinger i andre lande.

Det ville den unge jøde med navnet David Israel forsøge at undgå. Så sammen med en anden ung kompagnon brød han ind i synagogen, hvor de ville skaffe pergamentrullerne af vejen. Her fandt de toraskabet, som de ved hjælp af en låsesmed fik låst op. Men skabet var tomt.

Hvad de to unge mænd nemlig ikke vidste var, at der søndag den 3. oktober samme år var foretaget en redningsaktion af de 10 mest værdifulde toraruller i synagogen. Det betød, at de værdifulde ruller nu lå gemt i krypten i Trinitatis Kirke ved Rundetaarn. Det blev i går aftes markeret på 75-årsdagen for aktionen, der ifølge tidligere overrabbiner Bent Melchior var en fantastisk handling af blandt andet kirken.

”Folkekirken havde ikke det samme tætte bånd til det jødiske samfund dengang som i dag. Derfor var det en fantastisk progressiv handling, at en kirke dengang stillede sig til rådighed for at beskytte jødiske rituelle værdier. Det var meget opsigtsvækkende,” siger han.