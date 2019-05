Konfirmand: Dem, der ikke går i kirke, skulle tage og prøve det

Højmessen er en evig kilde til diskussion. Skal man ændre den for at appellere til flere? Ikke hvis man spørger fem konfirmander i Hørsholm Kirke

Går man i kirke om søndagen, kan man i disse uger være sikker på, at møde et par konfirmander på kirkebænken søndag formiddag. Konfirmationen er over os, og i de fleste kirker skal de kommende konfirmander have været i kirke ti gange, før de kan lade sig konfirmere. Det skal de også i Hørsholm Kirke.

Men hvad synes de kommende konfirmander, der efterhånden har fået alle deres ti krydser, egentlig om at gå i kirke? Kristeligt Dagblad har spurgt fem konfirmander i Hørsholm Kirke. Se videoen ovenfor og hør deres svar.