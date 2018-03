Ekspert: Koran-afbrænding er lovlig på Facebook, men ikke på gaden

Hvad er ulovligt efter blasfemilovens afskaffelse? Man skal skelne mellem, hvad der vises i det offentlige rum og på internettet, siger Trine Baumbach, der er lektor i strafferet

Da man sidste år ophævede blasfemiparagraffen, kaldte flere eksperter det uklart, hvilke religionskrænkende handlinger der dermed blev lovlige. Er vi blevet klogere på det spørgsmål her cirka et halvt år efter afskaffelsen?

Ikke mig bekendt. Problemet med blasfemiparagraffen var, at ingen vidste, hvad den egentlig kriminaliserede. Fra Straffelovrådet lød det i en udtalelse, at den i hvert fald omfattede urinering på og afbrænding af hellige skrifter. Det betyder, at det er et meget lille område, der er blevet afkriminaliseret. Men det at afbrænde eller urinere på en koran eller bibel i det offentlige rum er også i strid med anden lovgivning, og i andre tilfælde vil strafbarheden af handlingen afhænge af situationen. Så mig bekendt er vi ikke blevet klogere.