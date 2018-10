Krammende guru beskyldes for at give tomme kærlighedsløfter

Det er tomt og overfladisk, når indisk guru i dag besøger Danmark og prædiker kærlighed og omfavnelse af alle, siger kritikere. Filosof ser dog ikke store problemer ved det overfladiske kram fra guruen, hvis popularitet er udtryk for en længsel efter en fysisk kærlighedsgerning

En indisk kvinde er i disse dage i Europa, hvor hun med sit særlige kendetegn forventes at omfavne over 150.000 mennesker. I dag og i morgen finder omfavnelserne sted i Brøndby Hallen i Danmark, hvor tusinder af mennesker vil komme for at møde Amma, som den indiske spirituelle leder kaldes.

Ammas rigtige navn er Mata Amritanandamayi, og hun spreder ifølge sine følgere ”ved sin blotte tilstedeværelse en ubeskrivelig energi af kærlighed og medfølelse”. Det er gratis at deltage og gratis at modtage omfavnelse. Der opfordres dog til, at man støtter Ammas hjælpeorganisation, der står for blandt andet nødhjælp og uddannelse.

Men selvom de kærlige og gratis omfavnelser virker harmløse, er Ammas popularitet udtryk for en ærgerlig tendens, mener Hans Krab Koed, der er lektor og censorformand for læreruddannelsen og for kristendomskundskab/religion.

”Vi lever i en tid, hvor folk ikke ønsker at gå i dybden med mange ting. Derfor bliver denne type overfladiske åndelighed populær. Man søger de nemme løsninger som det at møde op og blive omfavnet. Det giver en glæde for et øjeblik, og det er sympatisk nok. Men man snyder folk for dybde til fordel for en her og nu-oplevelse,” siger han.

Amma, der er et kærligt kaldenavn, der betyder moder, kalder sig ikke hindu. Når hun bliver spurgt, hvilken religion hun tilhører, svarer hun, at hendes religion er kærlighed. Men det kan man ikke basere en religion på, mener Hans Krab Koed.

”Det er det samme, som når kristne bare siger, at Jesus er kærlighed. Det er han, men der er altså mere til den kristne fortælling. Kristendom og islam og andre religioner kræver, at man fordyber sig i deres historie og fortællinger på godt og ondt. For mig virker det lidt vammelt, at en kvinde rejser rundt og omfavner og taler om kærlighed,” siger han.