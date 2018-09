Kristendommen lever ikke af demokrati alene

I denne tid skal der findes menighedsrådsmedlemmer i 152 sogne. Men det er tvivlsomt, om rekrutteringsproblemet løses, selvom der er vedtaget flere politiske tiltag for at lette arbejdet

Menighedsrådet udgør sammen med præsten, der er født medlem af rådet, det bærende led i folkekirkens opbygning. Muligheden for at afkorte valgperiode til to år, som betyder, at 152 sogne skal have menighedsrådsvalg i år, ser ikke ud til at have fået flere lægfolk til at melde sig til arbejdet, har formanden for Landsforeningen af Menighedsråd, Søren Abildgaard sagt. En kortere valgperiode har hjulpet andre steder, for eksempel i Ungdommens Røde Kors. Men folkekirkens menighedsrådsmedlemmer hører ikke til de yngste, så til menighedsrådsvalget har muligheden for valg for to år kun fået begrænset betydning.

Det samme kan komme til at gælde for den ændring, der indføres ved det ordinære menighedsrådsvalg i 2020. Her skal menighedsrådets medlemmer som det normale vælges ved et offentligt møde, en såkaldt valgforsamling. Hvor der er utilfredshed med resultatet af valgforsamlingens afstemning, kan man udløse et gammeldags afstemningsvalg, hvorpå der opstilles lister, og alle sognets medlemmer inviteres til urne-valg. Ordningen med en slags generalforsamlingsvalg har været foreslået fra flere sider gennem de sidste 10 år. Nu er den – efter et omfattende udvalgsarbejde – indført med Folketingets vedtagelse og Dronningens underskrift den 25. april i år af lov om ændring af valg til menighedsråd. Nok engang har Kirkeministeriet – med nogen forsinkelse – indrettet lovgivningen efter virkeligheden, som jo er, at menighedsrådsvalget i de fleste sogne fungerer ligesom valget til en foreningsbestyrelse. Men vil det så hjælpe på lysten til at stille op?

Grundlæggende gælder det, at man må tænke mere i kald end i valg. Ingen påtager sig et så stort arbejde som menighedsrådsmedlemskabet, hvis man ikke føler sig personligt udfordret til det. En sådan følelse, et kald, kan komme indefra, fra glæden over kirkens arbejde, men oftest skal kaldet støttes udefra ved, at andre mennesker bekræfter, at der er brug for én. Det kan – og må i praksis – finde sted på valgforsamlingen, men skal som hovedregel være sket forud. Ideelt set bør ingen forlade et menighedsråd uden at have sikret sig en efterfølger, der er klar til at stille op. Kan det enkelte medlem ikke klare det, må menighedsrådet gøre arbejdet, for eksempel ved at nedsætte en nomineringskomité, som det kræves ved menighedsrådsvalg i Norge. Sådan fungerede ”valget” også i de gamle sogneråd før kommunalreformen i 1970, hvor kommende sognerådsmedlemmer simpelt hen fik at vide, at nu stod de for tur til at repræsentere deres del af sognet.

Fra sit første forslag til lov om menighedsråd fra år 1900 tænkte politikeren I.C. Christensen menighedsrådene som en moderne afløser for Danske Lovs bestemmelser om ”præstens medhjælpere”, som præsten suverænt udpegede. Menighedsrådene skulle bygge folkekirken op fra neden, fremme folks kærlighed til deres kirke og helt praktisk sørge for kirkens opvarmning og gode hygge, som der ofte var meget lidt af. Selvom den permanente menighedsrådslov fra 1912 kan tolkes på flere måder, blev den gennem det meste af det 20. århundrede af præster og politikere tolket sådan, at menighedsrådene ikke skulle beskæftige sig med andet end kirkens ydre anliggender, primært bygningerne. Den skizofreni er afskaffet i det første årti af den 21. århundrede, hvor det nu står klart, at menighedsrådet leder kirkens arbejde i sognet.