Kritik: Kirkelige organisationer udvander kristen identitet

Folkekirkens Nødhjælp har formuleret en ny kernefortælling om organisationens værdier. Den vidner om en urovækkende svækkelse af den kirkelige identitet, mener kritikere, der ser samme tendens generelt blandt kirkelige hjælpeorganisationer

Egentlig var målet for Folkekirkens Nødhjælp at få tydeliggjort, hvad det vil sige at være en kirkelig organisation. Derfor har organisationen det seneste års tid arbejdet på en ny kernefortælling om, hvad det kristne værdigrundlag går ud på.

Men hvis den nye fortælling skal afspejle det kirkelige i Folkekirkens Nødhjælp, burde organisationen gå tilbage på kontoret og prøve igen. Sådan lyder kritikken fra flere iagttagere, som samtidig peger på, at kristendommen generelt er svær at få øje på hos kirkelige hjælpeorganisationer.