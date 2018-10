Kritik: Lovforslag mod præstemangel er forhastet og unødvendigt

At lade ikke-teologer få lettere adgang til præstestillinger er en drastisk løsning på et problem med præstemangel, der ikke er akut. Man bør overveje andre løsninger, mener kritikere

Det er på for tyndt et grundlag, at regeringen vil vedtage en lov, der gør det lettere for ikke-teologer at blive præster i folkekirken. Det mener kritikere af en betænkning fra Kirkeministeriets udvalg om præstemangel. Betænkningen udkom i september og er baggrunden for et lovforslag, der fremsættes til februar.

Forslaget sigter mod at udvide adgangen til præstestillinger, så også personer med andre akademiske kandidatgrader end den teologiske i fremtiden kan søge embede i folkekirken.

Men sådan en ændring vil potentielt få store konsekvenser for den teologiske dannelsestradition, som præstestanden repræsenterer, og derfor er der brug for en grundigere undersøgelse og drøftelse, mener Kirsten Busch Nielsen, der er dekan ved Det Teologiske Fakultet på Københavns Universitet.

”Udvalget har arbejdet med spørgsmålet i lang tid, men væsentlige aspekter er ikke belyst, og nu ser det ud til, at det skal gå stærkt med at få forslaget vedtaget. Det er unødvendigt og uhensigtsmæssigt. Man risikerer at skabe andre problemer end dem, man egentlig ønsker at løse. Hvis forslaget bliver vedtaget i den foreslåede form, kan det undergrave teologiuddannelserne og lede til færre teologer. Det er jo ikke det, nogen ønsker. Der er grund til at tage sig god tid til at undersøge alle muligheder,” siger hun.

Hun har på vegne af fakultetet sendt et høringssvar til betænkningen.