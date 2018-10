Kritik: Man skal ikke kunne nedlægge gravsteder udenom pårørende

Gravstedsejer har klaget over, hun ikke blev hørt i forbindelse med, at mandens gravsted nedlægges. Regler børe ændres, siger kritikere

Som barn besøgte Margit Schjøtt hver fredag slægtens gravsted i Hjordkær ved Rødekro i Sønderjylland. Hun lagde dengang blomster ved graven, og også i dag kommer den 75-årige pensionist jævnligt på kirkegården for at luge ukrudt på gravstedet. Her ligger blandt andet hendes oldefar, bedsteforældre og forældre begravet, og her blev hendes mands urne for 18 år siden nedsat. Nu frygter hun for gravstedets fremtid, fordi det af en reguleringsplan for kirkegården fremgår, at gravstedet over tid skal nedlægges. Hun er utilfreds med, at man har besluttet at nedlægge det gravsted, som hun betaler for, uden at hun er blevet inddraget.

”I bund og grund mener jeg ikke, at et menighedsråd skal kunne sløjfe gravsteder, for det burde være ejernes ret. Men når det nu er muligt, så burde man i det mindste høre hver enkelt ejer, før sådan en plan blev vedtaget,” siger Margit Schjøtt.

Hun har derfor klaget til provstiudvalg og stift og fået medhold i, at planen på ny skal behandles, fordi der ikke er blevet lavet en individuel høring. Men faktisk er der ikke entydige regler på om-rådet, og derfor er Margit Schjøtts sag nu nået så langt som til Kirkeministeriet. Her tolker man reglerne sådan, at der ikke i den kirkelige lovgivning ligger en forpligtelse til individuel høring, så længe fredningstiden – den periode efter en begravelse, hvor graven er fredet – for det enkelte gravsted overholdes. Derfor afventer Margit Schjøtt stadig svar på, om hendes familiegravsted vil blive nedlagt.