Kritik: Personattest gør folkekirken til kommunalt kontor

Når et nyt it-system om få uger går i luften i Kirkeministeriet, betyder det samtidig lanceringen af en ny personattest, der samler borgernes civile oplysninger, men der er stor uenighed om, hvilken betydning dokumentet vil få for de kirkelige attester og folkekirkens arbejde med at civilregistrere

Da Kirkeministeriet havde inviteret præster og kordegne på kursus om it-ændringer i denne måned, ventede der en overraskelse for Kaj Bollmann, landsformand for Kirkeligt Centrum og sognepræst i Jyllinge i Roskilde Stift.

”Danskerne får snart et nyt identitetsdokument. Det er tilsyneladende et projekt, som Kirkeministeriets it-kontor i al stilfærdighed har arbejdet på siden efteråret 2016. Så det, vi tror, er et kedeligt kursus i en opdatering til personregistrering, viser sig at være en meget usædvanlig, dybdegående ændring,” siger Kaj Bollmann.

”Fra den 6. november indføres en såkaldt personattest, der for eksempel kan erstatte dåbsattestens funktion, når en borger skal dokumentere sin fødsel til myndighederne. Samtidig reduceres folkekirken til et kommunalt kontor, hvor vi stadig skal udstede attesterne og lave arbejdet, men ikke altid må sætte folkekirkens navn på,” siger Kaj Bollmann.

Der er stor forskel på praksis i dag. Mange kirkekontorer fjerner brevhovedet med den danske folkekirke, hver gang for eksempel en muslim eller et andet ikke-medlem skal have lavet en navneattest. Det behøver de ikke længere. For de nye personattester dannes uden folkekirkens navn og bliver dermed mere religionsneutrale. Særligt hvis omlægningens formål med, at myndighederne kan hente borgernes civile oplysninger på personattesterne direkte via deres computere, også lykkes. For så kommer sognets embedsstempel nemlig heller ikke på attesterne.