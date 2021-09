Kronik: Adskil kultur- og kirkeministerium

De mange reaktioner på kirke- og kulturminister Ane Halsboe-Jørgensens (S) optræden udklædt som vølve fik i denne uge Kristian Ditlev Jensen og Jim Lyngvild til at argumentere for, at kirke- og kultur- ministeriet burde deles i to. For når kultur og religion bare smækkes sammen i ét ministerium, svigter man begge dele, skriver de