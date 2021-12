Kulturjournalist: Da jeg var nede, lærte en bøn mig den kærlige Gud at kende

Da Politiken-journalist Dorte Hygum Sørensen for 10 år siden var langt nede efter skilsmisse og sygdom, stødte hun på en bøn af Frans af Assisi. Den kom til at ændre hendes opfattelse af Gud

I 2011 gik jeg ned med flaget og var sygemeldt i længere tid. Jeg var blevet skilt, og alt var gået i stykker. En dag faldt jeg over en plakat med en bøn af Frans af Assisi. Den hang over et klaver et sted, hvor jeg ofte kom, og pludselig fik jeg øje på den. Da jeg kom hjem, slog jeg den op i en bog og læste den igen, og i den næste tid blev jeg ved med at vende tilbage til den. Der var nogle bestemte linjer i den, som især gjorde indtryk på mig: