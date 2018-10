Komiker: Kunne jeg stå ved, at jeg er kristen?

Sidste år var Melvin Kakooza i DM-finalen i standup. Her blev han på scenen i Glassalen i Tivoli kastet ud i valget mellem at være hudløst ærlig om sin tro eller joke sig ud af situationen

Jeg har været kristen, siden jeg var 13 år og har ofte gået i kirke. Så at bede til Gud både til hverdag og i pressede situationer er helt naturligt for mig. Derfor har jeg også, siden jeg startede med standup i 2016, altid bedt en bøn, lige inden jeg skulle ind på scenen. En bøn, hvor jeg takker Gud for at give mig mulighed for at sprede latter og glæde hos andre mennesker, og det havde jeg selvfølgelig også planlagt at gøre til DM-finalen i standup sidste år.

Jeg får også altid ro af at bede, og det havde jeg særligt brug for den aften i Glassalen i Tivoli, også fordi min nervøsitet kun var blevet større af, at vi kort inden showstart fik at vide, at vi, lige inden vi gik på scenen, skulle interviewes af vinderen fra 2016.

Det passede mig slet ikke, for jeg havde forberedt et show, hvor jeg først skulle tale engelsk, inden jeg ville slå over i dansk. Meningen var, at det skulle være lidt en overraskelse for publikum a la ”se, han er afrikaner, men han taler dansk”. Men nu ville alle på forhånd vide, at jeg talte dansk – og så ville første del af min optræden miste sin pointe.

Så hvad skulle jeg svare? Jeg nåede aldrig at finde ud af det, inden sidste års vinder, Mikkel Rask, stak mikrofonen frem og spurgte mig, hvad jeg gjorde, lige inden jeg gik på scenen. Og så lige pludselig handlede det ikke længere om sprog og punchlines. Der var noget meget større på spil, og jeg følte, hvordan alting på den ene side gik meget stærkt og på den anden kørte i slowmotion.

For det her var et afgørende øjeblik i mit liv. Et øjeblik, hvor jeg over for mig selv, Gud og mennesker skulle demonstrere, hvad jeg bekendte mig til, og jeg mærkede med hver en fiber i kroppen livsvalgets nærvær. Det var, som så jeg apostlen Peter for mig, som han har stået den nat mellem skærtorsdag og langfredag, hvor han hævdede ikke at kende Jesus.

Og jeg vidste, at jeg ligesom Peter kunne vælge imellem at fornægte Jesus og slå ind på den tilsyneladende lette vej – eller åbent erklære mig troende og dermed stå ved den Gud, som jeg altid har troet på. Jeg valgte det sidste, og jeg følte en stor styrke og ro ved for rullende kameraer at sige, at jeg er kristen. Det var, som blev jeg i det øjeblik omgivet af en stor kraft, der påskønnede det mod, som jeg havde vist, og jeg vidste, at nu havde jeg lagt min skæbne i Guds hænder.

For min branche – standup-branchen – er normalt ikke en branche, hvor man er troende, ikke officielt i hvert fald. Så jeg havde selvfølgelig altid været urolig for at blive stemplet som ”én af dem”, hvis jeg åbent gik ud med, at jeg var religiøs. Men nu var det altså gjort, og jeg har aldrig oplevet nogen negative kommentarer om min tro, hverken den aften, hvor jeg i øvrigt gik hen og vandt DM i stand-up, eller sidenhen.