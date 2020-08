Laurids trådte til, da Scandinavian Star brændte: Som præst bliver man meget ydmyg og forsigtig

Da passagerfærgen Scandinavian Star brød i brand i april 1990, fandtes der ikke et kirkeligt katastrofeberedskab til at bidrage med krisestøtte til de mange overlevende og pårørende. For den dengang 34-årige sognepræst i Frederikshavn Laurids Korsgaard stod derfor pludselig alene med ansvaret for den kirkelige indsats ved en af de største katastrofer i Skandinavien i nyere tid