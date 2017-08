Lukkede kirker, spåkoner og pilgrimsvandring: Læs ugens bedste kirkehistorier

Her får du det bedste overblik over de væsentligste historier fra troens verden i denne uge. God læselyst!

Ugens citat:

"Jeg synes, vi kan lære noget af Lego (..) de fandt ud af, at de skulle gå tilbage til deres oprindelige mål for Lego-produktionen: Legen. Sådan bør folkekirken også tænke."



- Peter Østergaard Jacobsen, sognepræst i Sankt Hans Kirke i Odense.



Kirken er lukket!

Skal man kunne lukke sig ind i de danske kirker med sit sygesikringskort, som man kan på nogle biblioteker? Det vil kunne holde langfingrede tyve ude af kirkerne, men desværre vil det også holde udenlandske turister ude. Biskop foreslår, at kirkerne i stedet bare skal investere i ordentlige sikkerhedsbokse til værdigenstande.



Kirkerne rummer mange andre værdier end let omsættelige gyldne lysestager. Der gemmer sig nemlig et væld af kunstskatte rundt omkring, som vidner om den danske kulturarv.



Spåkoner frem for Kristus

Kirken er derimod ikke lukket land for lektor i religion Lene Wittrup, der er træt af Ateistisk Selskabs formand. Han drømmer om at lukke folkekirken - men ville han også lukke museer og teatre, som ikke kan hamle op med kirkens besøgstal, spørger hun?



Stik imod Ateistisk Selskabs forhåbninger bliver danskerne dog ikke mindre religiøse. Troen har blot fået et andet og mere alternativt udtryk. Blandt andet er det blevet mere populært at invitere clairvoyanter ind i erhvervslivet, mens andre nøjes med at bruge meditation, når man skal tage de vigtige beslutninger.



Også i kirken lukkes det alternative ind - endda i en sådan grad, at sognepræst Marie Høgh spørger, om der er en voksen eller bare en biskop til stede i den åndeligt åbne - men ofte fysisk aflåste - folkekirke.



Gå med fred

Det er blevet rasende populært at gå pilgrimsvandringer i Danmark. Kristeligt Dagblad har snøret vandrestøvlerne og er taget med en gruppe vandrere ud på den nye pilgrimsrute i Sønderjylland. Det at gå kan også være en filosofisk handling, hvilket filosoffen Søren Kierkegaard blandt andre har benyttet sig af.



Men for andre handler det blot om at gennemføre turen i live. Læs den rørende historie om Ritas sidste pilgrimsvandring med døden som følgesvend på Hærvejen.



Andre historier, du ikke må gå glip af

Er kirken for alle - også de handicappede? Nej, for det skaber store udfordringer, at sproget er så indforstået og gudstjenesten så passiv, lyder kritikken.





Make the Bible great again! Centrale medlemmer af præsident Donald Trumps regering er begyndt at samles omkring bibelstudier - noget, der ellers ikke har været tradition for i amerikansk politik i 100 år.



Hvordan får sognepræsterne mon de multireligiøse danskere til at komme i kirke søndag morgen? Det er der forskellige bud på i afrundingen af artikelserien om folkekirkens fulde huse.



Det er en udbredt opfattelse, at Reformationen udgjorde den største trussel for den katolske kirke, men det er ikke helt rigtigt. Den historisk største trussel kom nemlig fra egne rækker.