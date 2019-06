De lutherske kirker i Afrika og Norden kan lære af hinanden, og derfor er det vigtigt at få kristne med udenlandsk baggrund med i folkekirken, siger præsidenten for Det Lutherske Verdensforbund Musa Panti Filibus, der lige har været i Danmark. Han mener ikke, at teologiske forskelle burde stå i vejen for kirkeligt fællesskab