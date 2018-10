Mange går til præsten, når de tvivler. Hvor går den tvivlende præst hen?

Gudstroen er erstattet af en nagende tvivl hos den karismatiske provst i ”Herrens Veje”, Johannes Krogh, der ikke længere kan få sine prædikener til at løfte sig. Men hvad gør virkelighedens præster, når tvivlen kommer snigende? Kristeligt Dagblad har spurgt tre af dem

Marianne Pedersen, 42 år. Præst i Jakobs- kirken, Roskilde.

Kender du til tvivl som præst?

”Ja, for så længe man tør have en åbenhed over for troen, vil tvivlen også melde sig. Min største tvivl har dog ikke handlet om, hvorvidt Gud var der, men snarere om, hvorvidt han var der for mig. Den var udløst af den meningsløshed, der kan opstå, når man føler, at man er endt i en trummerum, hvor man ikke rigtig føler, man er det rigtige sted i livet. Til gengæld bliver jeg ikke anfægtet af at møde mennesker i dyb krise i mit arbejde. Der ser jeg snarere troen som en støtte.”

”Tvivl får et ekstra element for mig som præst, da den sætter spørgsmålstegn ved hele min livsbane og kan få konsekvenser for mit arbejde. Hvis jeg ikke genfinder troen, bør jeg jo finde noget andet at lave.”

Hvad stiller du op med din tvivl?

”Jeg er taget på retræter og har søgt i litteratur. Og så har jeg søgt råd hos præstekolleger. Vi har et rigtig godt fællesskab blandt præsterne i vores provsti med læsegrupper. Der har jeg været en af dem, der har været med til at åbne for, at vi også holder andagter sammen. Det lyder nok lidt skørt, men der er faktisk en ret stor blufærdighed blandt præster om at tale om både tro og tvivl. Men det er vi heldigvis blevet bedre til. Derudover oplever jeg en stor styrke ved at tage til gudstjeneste.”

Jakob Nissen, 42 år.

Provst og præst i Mariehøj Kirke, Silkeborg.

Kender du til tvivl som præst?

”Ja, det gør jeg helt sikkert. Tvivlen er der nærmest hele tiden ved siden af troen. Det ændrer sig ikke, bare fordi man er præst. Så er der forskellige tidspunkter, hvor troen fylder mest, og hvor tvivlen fylder mest. Men det er sjældent, at jeg oplever at være fuldstændig afklaret i troen. Tvivlen er en følgesvend.”