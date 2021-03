Der er mange udendørs påskegudstjenester i vente

Der må fra mandag være op til 50 deltagere til udendørs gudstjenester

Presset for at få afklaret, hvordan man må holde påskegudstjenester, er vokset de seneste dage. Ingen ønsker igen at opleve de sene ændringer fra myndighedernes side, som førte til aflysning af de fleste julegudstjenester i Danmarks kirker.

Nu kommer et første svar fra regeringen. Der lempes en anelse. Man tillader udendørsgudstjenester med op til 50 deltagere fra på mandag. Det er et politisk flertal enig om, meddeler Statsministeriet i en pressemeddelelse.

Ændringen vil formentlig betyde, at mange kirker vil satse på at holde påskegudstjenester under åben himmel. For det vil for en dels vedkommende give mulighed for at samle flere deltagere, end man kan inde i kirkerummet.

Samtidig holder regeringen fast ved de begrænsninger, der gælder indendørs for kirker og andre trossamfund. Man skal her holde gudstjenester på under 30 minutter, og det anbefales ikke at synge.