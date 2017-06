Marie Høgh har fået nok af Tidehverv

Den interne debat i Tidehverv om blandt andet vielse af homoseksuelle har nået et lavpunkt og er blevet alt for personlig, mener sognepræst Marie Høgh, der endegyldigt lægger afstand til bevægelsen

Marie Høgh skulle have holdt et oplæg om Grundtvig på Tidehvervs sommermøde i slutningen af juni. Men nu har hun bedt om at blive taget af talerlisten og har slet ikke tænkt sig at deltage i begivenheden.



"Jeg har simpelthen fået nok," siger hun til Kristeligt Dagblad.



Sognepræsten henviser til de seneste ugers debat i medierne mellem hende og flere tidehvervske præster, heriblandt Katrine Winkel Holm og Agnete Raahauge.



Bølgerne er gået højt om især vielse af homoseksuelle. Den teologiske diskussion har nået et lavpunkt, mener hun.



"Debatten er låst fast. Der er ingen frugtbar udveksling af synspunkter. Det er blevet et personligt skænderi i medierne, som er fortsat på Facebook. Jeg synes, man har nået bunden i argumentationen og er endt på et niveau, jeg ikke kan tage seriøst," siger Marie Høgh, der som konsekvens af forløbet melder afbud til sommermødet.



Tidehverv er ikke en forening, man melder sig ind og ud af, har Agnete Raahauge pointeret i et debatindlæg i Morgenavisen Jyllands-Posten. Hun