Ulkebøl Sogns menighedsråd kritiserer sognets præst for at være ude af stand til at samarbejde og kræver efter års strid hendes afgang. Hvis det ikke sker, træder hele menighedsrådet tilbage, lyder det over for biskop. Sagen er den anden kirkekonflikt, der kommer frem i Haderslev Stift inden for få dage