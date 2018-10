Trods strid med præsten: Menighedsrådet i Ulkebøl vælger at blive

Stor opbakning fra sognet har betydet, at menighedsrådet i sønderjyske Ulkebøl bliver siddende trods strid med præsten. Der er dog fortsat ingen løsning på det egentlige problem, siger menighedsrådsformand

Den seneste tids problemer i det sønderjyske sogn Ulkebøl lader til at være løst for nu.

I august truede medlemmerne af Ulkebøl Sogns menighedsråd med at forlade deres poster, hvis ikke der blev fundet en løsning på deres længerevarende konflikt med sognets kirkebogsførende præst, Kirsten Schmidt. Det er præsten eller os, meddelte de stiftets biskop, Marianne Christiansen, som fik frem til den 30. september til at finde en løsning.

Fristen er nu udløbet, og på et møde fredag besluttede menighedsrådet sig for at blive, fortæller menighedsrådsformand Frede Mørch Pedersen.

”Vi har besluttet os for at genoptage arbejdet i fuldt omfang. Det er meget glædeligt,” siger han og tilføjer, at et medlem dog har valgt at stoppe på grund af sygdom.