Tidligere kirke- og kulturminister Mette Bock vil være præst

Den tidligere kultur- og kirkeminister Mette Bock har besluttet at forfølge en ny karrierevej: Hun vil læse til præst

Efter fire år som folketingspolitiker for Liberal Alliance, heraf tre år som kultur- og kirkeminister i Lars Løkke Rasmussens VLAK-regering, og chefstillinger hos Muskelsvindfonden, JydskeVestkysten og DR, skifter Mette Bock nu kurs. Hun vil uddanne sig til præst.

Det fortæller hun til Radio4.

"For mig giver det rigtig god mening. Jeg har været kirkegænger hele mit liv. Jeg har beskæftiget mig med kristendom og folkekirken hele mit liv. Og jeg synes, det kunne være interessant at bruge nogle år på at virke som præst. Og vi ved, at der bliver præstemangel de kommende år," siger Mette Bock til Radio4.

Hun har en kandidatuddannelse i filosofi, og det betyder, at hun kan gå op til en såkaldt paragraf 2-prøve, som er tilrettelagt for mennesker med en anden akademisk baggrund end teologi. Der skal afleveres en række skriftlige opgaver, inden man skal på pastoralseminariet og søge embede.

"Det giver meget dyb mening for mig at forbinde de her gamle tekster, som evangelierne jo er, som rummer en kæmpestor livsvisdom, og få dem fortalt på en måde, som bygger bro og også taler ind i moderne menneskers liv," siger 62-årige Mette Bock.

Hvis Mette Bock kommer succesfuldt gennem prøverne, vil hun blive sognepræst som 64-årig, hvilket for mange er tæt på pensionsalderen. Men efter at have rådført sig med biskoppen i Aarhus Stift, ser hun ikke længere det som nogen forhindring.

"Jeg spurgte faktisk biskop Henrik Wigh-Poulsen, om han synes, jeg er for gammel – for så synes jeg, at han skulle sige det direkte. Og det sagde han, at det syntes han bestemt ikke. Og i en tid med præstemangel, der er syv års virke vel også noget, der tæller. Jeg har masser af energi endnu, så jeg vil gerne bidrag dér, hvor jeg kan," siger Mette Bock til Radio4.