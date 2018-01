Misbrugssag viser behovet for frikirkeligt tilsyn

I dag begynder retssagen mod en tidligere frikirkepræst tiltalt for at misbruge børn og unge i Silkeborg. Sagen viser, at det er en god idé, når frikirker organiserer sig i netværk, der kan holde opsyn, siger kirkehistoriker

Angiveligt grænseoverskridende adfærd hos en præst i Silkeborg kom i 2010 pinsekirkernes præstefællesskab for øre. Medlemmer og tidligere medlemmer af den nu lukkede pinsekirke i Silkeborg henvendte sig til netværket og anklagede den i dag 30-årige præst for manipulerende adfærd, pengemisbrug og ukontrolleret alkoholforbrug.

Da præsten nægtede at mødes med pinsekirkenetværket og forholde sig til anklagerne, blev han ekskluderet fra det. Frikirkeleder.dk opfordrede de medlemmer, der havde henvendt sig, til at kontakte politiet og Silkeborg Kommune, hvilket de gjorde. To år senere blev den nu lukkede kirke i Silkeborg ekskluderet fra pinsekirkernes fællesskab i Danmark, efter at kirkens ledere havde forsvaret den anklagede præst vedholdende.