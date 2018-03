Missionsfolk glædede sig over internationalt arbejde

Luthersk Mission fejrede sine første 150 år ved en udsolgt jubilæumsfest i lørdags. Især missionsbevægelsens internationale arbejde blev markeret med stolthed

Folk fra Luthersk Mission er ikke kendt for at vise store følelser under deres gudstjenester. Men ved lørdagens jubilæumsgudstjeneste i Lillebæltshallerne i Middelfart lod de sig alligevel rive med af stemningen.

I slutningen af sin prædiken bad forhenværende generalsekretær og nuværende sognepræst i københavnske Fredens-Nazaret Sogn Jens Ole Christensen nemlig alle 1100 gudstjenestedeltagerne i den store sportshal om at rejse sig og råbe med. Han læste missionsbefalingen op og bad menigheden istemme, når en variation af ordet ”alle” blev nævnt.