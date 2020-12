Kan man optræde forsonende over for sin modstander? Dansk Folkepartis sundheds- ordfører, Liselott Blixt, og formanden for Det Jødiske Samfund, Henri Goldstein, har stået i hvert sit ringhjørne i omskæringsdebatten 2020. Kristeligt Dagblad har bedt dem formulere et julekort med et par forsonende ord til hinanden