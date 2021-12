Myndigheder har i fire år haft spaghetti-religion i syltekrukke

I mere end fire år er en ansøgning fra Kirken for Det Flyvende Spaghettimonster blevet forhalet. Spaghetti-foreningen vil have svar i den principielle sag

Afhængigt af øjnene der ser, kan det enten være sjovt eller plat, at en religionssatirisk forening vil anerkendes af staten som et trossamfund, der tilbeder et flyvende spaghettimonster. Men det er mere end bare spas og løjer, når Kirkeministeriet skal sætte statens blåstempel på en religion. Det er en principiel sag, og nu har den varet i over fire år.