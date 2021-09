Mysteriet om Jim Lyngvild: Hvorfor er han så populær hos venstreorienterede kirkefolk?

Det er lidt af et mysterium, hvorfor et særligt segment i folkekirken har kastet sin kærlighed på designeren Jim Lyngvild, siger iagttagere

En af de helt store comeback-historier i nyere tid må være Jim Lyngvild og hans forhold til kirke og kristendom. For seks år siden sagde han, at kristendommen var det værste, der var sket i danmarkshistorien. Den var ifølge designeren skabt af ynkelige, selvudslettende dovenmikler. Men intet tyder på, at Jim Lyngvild har brændt sine broer. I hvert fald ikke til det segment i folkekirken, man kunne kalde det mest liberale.