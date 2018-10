Mystiske Masada kaster nye hemmeligheder af sig

Intet sted i Israel er så udgravet som Masada. Trods det har man under nye udgravninger fundet spor af en vingård, en hygge-have og en aramæisk indskrift: ”Herre Jesus”

Den 29. december 1924 lettede en britisk jagerpilot i de tidlige morgentimer fra sin base i Amman med kurs mod sydvest. Snart fløj han ud over de stejle skråninger ned mod Dødehavet og nåede kort tid efter sit mål: Masada – det sagnomspundne sted, berømt for fortællingen om de sidste jødiske oprøreres bitre kamp mod den romerske overmagt, der endte med selvmord frem for overgivelse.

Denne morgen var missionen nu fredelig. Masada var blevet genopdaget, men placeringen langt ude i den judæiske ørken begrænsede adgangen, så kun de allermest stålsatte kunne nå derop. Jagerpilotens opgave var derfor at bruge det klare formiddagslys til at skyde en serie luftfotos, der efterfølgende endte i arkiverne på et arkæologisk institut i London.

Årene gik, og mens billederne blev glemt, forberedte Israels kendteste arkæolog, Yigael Yadin, den mest intense udgravning i Israels historie. Over to år udgravede han i 1963-1965 sammenlagt i 11 måneder og afdækkede med egne ord 97 procent af ruinerne på stedet.

Man skulle derfor ikke tro, der var mere at komme efter, men de henlagte billeder fra 1924 har nu sat gang i en ny udgravning, ledt af forskere fra Tel Aviv Universitet. Lederen af udgravningen, Guy Stiebel, opdagede til sin egen overraskelse en menneskeskabt struktur på ét af disse billeder på et sted, hvor de israelske nationalparkmyndigheder senere havde bygget besøgsfaciliteter.

Stiebels detektivarbejde ledte til etableringen af et udgravningsteam, der ikke alene gik efter at genfinde den tildækkede antikke konstruktion, men også med forbedrede udgravningsteknikker ønskede at genundersøge nogle af de tidligere udgravninger. En foreløbig rapport er netop udgivet, og listen af fund skriver nye kapitler til Masadas fascinerende historie.

Det viste sig, at nationalparkmyndighedernes bygning var held i uheld. På nærmest perfekt vis havde den præserveret to mindre cisterner fra kong Herodes’ tid. Under udgravningerne i april i år fejede en tropisk storm ind over Israel og fyldte de nu blotlagte cisterner. De holdt så godt på vandet, at man var nødt til at tømme dem efter et par uger for at komme videre med arbejdet.