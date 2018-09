Når banderne skyder i Københavns gader, rykker præsterne ud til bekymrede borgere

På Nørrebro i København er præster en central del af et borgerinitiativ, der rykker ud til gerningsstedet dagen efter et skyderi, deler kaffe ud og snakker med bekymrede borgere. Vi vil skabe en anden dagsorden end frygt, siger præst

Det er ikke kun politiet, der har travlt i københavner- bydelen Nørrebro i disse dage, hvor en ny, voldelig bandekonflikt er brudt ud. De næsten daglige skyderier i gaderne får også bydelens præster til at trække i arbejdstøjet.

Præsterne er nemlig med som en fast del af et borger-initiativ, hvor man tager ud til gerningsstedet dagen efter et skyderi for at skabe tryghed i gaden. Her serverer gruppen kaffe, lægger blomster, deler foldere ud og sørger for, at beboerne i området har et sted at komme og snakke om de voldsomme begivenheder.

En af de præster, der er med til at rykke ud efter et skyderi, er Jens Christian Raabjerg Larsen, sognepræst i den lokale Kingos Kirke.

”Det er vigtigt, at kirken også er en aktiv del af virkeligheden i byen, både når der er modgang og fest. Det handler om at tydeliggøre, at kirken ikke er en isoleret ø uden sammenhæng med lokalområdet,” siger han.

Initiativet imod vold i gaderne hedder ”Vi tager gaden tilbage” og begyndte for 10 år siden, da der var en konflikt mellem rockergruppen Hells Angels og bander på Nørrebro. Selvom det ikke er et kirkeligt initiativ, udgør præster i øjeblikket 4 ud af de 12 personer, der sidder i kernegruppen. Flere præster er over årene gået til og fra.

Målet med gadeaktionerne er at markere, at banderne ikke ejer gaderne. Det forklarer Nørrebro-beboer Terje Bech, der sammen med sin kone oprindeligt tog initiativ til arbejdet.

”Banditterne prøver at tage gaden fra os ved at vise, at den er et farligt sted. Så kommer vi dagen efter og holder kaffeslabberas og snakker og viser, at gaderne ikke er farlige. Og på den måde giver vi gaden tilbage til beboerne,” siger han.