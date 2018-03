Når folkekirken bliver et talerør for en rød socialpolitik

3 stjerner

Man finder både spændende tanker om gratis begravelser og en moraliserende politisk korrekthed i Haderslev Stifts årlige magasin, der er trykt med læserfjendtlige små bogstaver

Haderslevs Stifts magasin Kirken i samfundet bliver indledt med en artikel af biskop Marianne Christiansen, hvori hun skriver, at reformationsjubilæet blev en anledning til at aflive nogle af de myter, ”som skal få Luther til at sige det, vi selv mener”. Biskoppen nævner til gengæld selv en række mærkesager i samfundsdebatten, som den evangelisk-lutherske folkekirke passende kan moralisere over, rette på eller blande sig politisk i.