På Sankt Lukas Stiftelsen i Hellerup bor 54 mennesker i alle aldre i et kristent bo- og levefællesskab, der er en afløser for diakonissernes traditionelle søsterfællesskab. Det er hårdt arbejde at få fællesskabet til at fungere, men belønningen er en hverdag, hvor tro og omsorg er i centrum