Martin Lidegaard: Når jeg har turdet give kærlighed, har mit liv båret mest frugt

Ifølge folketingsmedlem Martin Lidegaard (R) er der et overordnet tema i søndagens prædiketekst, som også er det vigtigste i kristendommen, nemlig kærlighed

Det er et stærkt og relevant budskab, der vil blive læst op i landets kirker i morgen. Sådan siger Martin Lidegaard, Danmarks tidligere radikale udenrigsminister, når man beder ham uddrage essensen af prædiketeksten for den moderne læser.

”Det kan siges meget enkelt, det, der står i teksten. Fortællingen om vintræet og grenene handler om kærlighed, som Jesus også siger til sidst. Historien handler om, at vi tager bo i Jesus, og at han tager bo i os. Og dermed kan vi leve et liv i og med kærlighed. Og det er også det største og vigtigste budskab i kristendommen, hvis du spørger mig,” siger Martin Lidegaard, der er søn af teologen Mads Lidegaard.

”Vi kan bruge budskabet i søndagens tekst i vores personlige relationer, men også i samfundet. Hvis vi ikke har kærlighed og ikke kan give den, så er vi ikke hele mennesker. Vi udfolder i så fald ikke vores menneskelige egenskaber. I dag kan vi have en tendens til at sætte os selv og vores egne interesser først, og det bliver set som en modsætning til at give kærlighed til andre. Men det er det jo ikke, for når man giver af sig selv, bliver man større og får så meget igen. Hvis jeg skulle give én erfaring videre til mine børn, ville det være det.”

Og det gælder ikke kun i forhold til børn, parforhold og andre nære relationer. Lidegaard er politiker og kan slet ikke lade være med at komme til at snakke om, hvorfor teksten også har gyldighed i politik.

”Hvis man arbejder med tillid og venlighed i politik, så får man langt mere tilbage, end man havde forventet. Det er ikke kærlighed som den mellem to, der finder hinanden. Men det handler stadig om at have tillid og respekt, tale folk op og hjælpe hinanden med at være store mennesker og aktører. Der kan jeg nogle gange være lidt bange for, at der sker det modsatte i øjeblikket. Det handler min nye bog om, og den hedder derfor også ’Lad os mødes på Midten’.”

I søndagens tekst betragtes livet som et træ. Hvis man lever et liv med kærlighed og tillid til sig selv, til andre og til Gud, så undgår man at komme for langt ud på de grene, der kan knække og falde af. Sådan beskriver Martin Lidegaard budskabet i teksten, og det harmonerer med oplevelser fra hans eget liv.