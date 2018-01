Henrik Højlund: Nej til den rummelige folkekirke. Ja til mission

Det er en markant præst, der i marts rykker fra østjyske Løsning til det ydre Nørrebro i København. Henrik Højlund taler åbent om at kæmpe for flere kirkegængere og udbredelse af en kristendom, som han kalder ”klassisk normal” i stedet for det tag selv-bord, han oplever, folkekirken har udviklet sig til

”I virkeligheden er det jo en vanvittig beslutning.”

Det er de ord, Henrik Højlund selv bruger om det skifte, han og hustruen nu foretager. For i 18 år har de boet ”det skønneste sted, med nære venskaber og et stærkt netværk”, som han siger om den østjyske by Løsning, tæt ved Horsens, hvor han har været sognepræst i de to sogne Korning og Løsning. Her i nærheden bor også deres fem voksne børn og børnebørn, og i kirken er der en stor og trofast menighed, der bakker 100 procent op om deres præst og hver søndag fylder kirkebænkene. I gennemsnit møder mellem 250 og 380 mennesker op til hver gudstjeneste i Løsning og mellem 40 og 100 i Korning.