Nu skal man snuble over modstandsfolks minde

I dag lægges en række snublesten i danske fortove, der skal minde os om modstandsfolk, der døde under Besættelsen. Mindesmærkerne for disse danskere spiller en vigtig rolle, i takt med at vidnerne forsvinder, ligesom de fortæller os, at der var tale om mange slags frihedskæmpere, påpeger forfatter