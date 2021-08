Ny hospitalskirke indvies ved Herning

Hospitalskirken i Gødstrup indvies i dag. De lokale menigheder har selv finansieret kirken, for Region Midtjylland havde kun et refleksionsrum med i de originale byggeplaner

I dag slår Gødstrup Hospitalskirke tæt på Herning dørene op for første gang. For i forbindelse med opførelsen af seks nye supersygehuse er kirkerummet flere steder omdannet til et refleksionsrum, som skal kunne rumme flere forskellige trosretninger. Det har fået folkekirkelige aktører til at samle penge ind til opførelsen af kirker eller kirkerum på de fire supersygehuse i Gødstrup, Skejby Aarhus, Odense og Aalborg, så det fortsat er muligt at besøge særlige rum for kristne, når man er indlagt på hospitalet.