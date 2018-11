Endnu en konflikt kommer frem mellem biskop og evolutionskritisk præst

Kirkeministeriet gav i oktober sognepræst Mads Jakob Jakobsen medhold i en protest mod en beslutning truffet af Haderslev-biskop. Biskoppen burde gå på listefødder i stedet for at tage en ny konflikt med præsten offentligt, mener professor i organisationsfilosofi

Der har været stor bevågenhed om en nylig debat om evolution mellem biskop over Haderslev Stift Marianne Christiansen og sognepræst Mads Jakob Jakobsen fra Sct. Marie Sogn i Sønderborg. Men nu viser det sig, at de to allerede havde en anden strid kørende. Mads Jakob Jakobsen har nemlig tidligere i år protesteret til Kirkeministeriet over biskoppens ageren i forbindelse med ansættelse af en anden sognepræst i kirken, Anders Raahauge. Det viser en skrivelse, Kristeligt Dagblad har set.

Ved præsteansættelser er det normalt, at sognets andre præster får lov at medvirke ved et såkaldt orienteringsmøde, hvor biskoppen medvirker og gennemgår ansøgere til stillingen. Men tidligere på året, da Mads Jakob Jakobsens nye kollega skulle findes, erklærede biskoppen ham og hans kollega inhabile og dermed uegnede til at deltage i orienteringsmødet. Årsagen var, at en af ansøgerne på daværende tidspunkt var ansat i samme pastorat som Mads Jakob Jakobsen: Anders Raahauge var nemlig vikarierende sognepræst i Sct. Marie Sogn, og de to præster var altså kolleger i forvejen.

Mads Jakob Jakobsen var uenig i biskoppens beslutning. Han opfattede sig ikke som inhabil ifølge menighedsrådsloven, og det skrev han til Kirkeministeriet, som gav ham medhold i sidste måned. Biskop Marianne Christiansen har efterfølgende bedt ministeriet uddybe sin fortolkning af menighedsrådsloven, hvorfor sagen stadig er under behandling.

Bent Meier Sørensen, der er professor i organisationsfilosofi ved CBS i København, kan ikke kommentere substansen i de to sager med biskoppen og sognepræsten fra Sønderborg. Men han vurderer, at biskoppen kunne have handlet mere elegant som leder.

”Jeg vil mene, at man bør begynde sådan en sag som den om artiklen om evolutionsteorien med en samtale med en præst frem for at tage den offentligt. Det larmer voldsomt, når en biskop kritiserer en underordnet i pressen. Og når der i forvejen er en konflikt mellem de to, er der endnu mere grund til at gå på listefødder for biskoppen. For uanset om der er en forbindelse mellem de to sager eller ej, er der folk, der vil forbinde dem,” siger han.