Reinkarnationspræst og Trump i Vatikanet: Læs ugens bedste kirkehistorier

Her samler får du overblik over de væsentligste historier fra troens verden i denne uge God læselyst!

Debatten om præsternes teologiske forudsætninger er igen blusset op. Reinkarnationspræsten Annette Berg har i et tv-program kaldt det "modigt," når de unge vælger at blive nonfirmerede. Og det vækker undren og kritik. Læs artiklen på k.dk



En anden kritisk røst, der har lydt i ugens løb, er biskop over Haderslev Stift, Marianne Christiansen, der ærgrer sig over, at man aldrig har fået undersøgt salmebogens brug. Læs artiklen på k.dk



Salmebogen har nemlig fået en lille ny i fredags, hvor et nyt tillæg ved navn "Kirkesangbogen" udkom som et supplement til de klassiske salmer. Med kun et års forskel på to udgivelser af salmebogstillæg har Kristeligt Dagblad set nærmere på, hvordan de adskiller sig fra hinanden. Læs artiklen på k.dk



Adskillelse er dog ikke et problem blandt præster og deres konfirmandelever - tværtimod, viser ny undersøgelse. De unge foretrækker nemlig at dele deres psykiske problemer med præsten frem for skolelæreren. Læs artiklen på k.dk



Den gode samtale udfoldede sig også under kirkedagene i den tyske hovedstad Berlin, hvor den tidligere amerikanske præsident Barack Obama skulle diskutere med den tyske forbundskansler Angela Merkel. De blev blandt andet enige om, at man ikke skal være bange for, at troen fylder for meget i politik. Læs artiklen på k.dk





Også den nuværende amerikanske præsident har i denne uge haft et møde med udgangspunkt i tro. Præsident Donald Trump mødtes med den katolske kirkes overhoved Pave Frans i torsdags, hvor de to udvekslede håndtryk og fælles håb om fred. Læs artiklen på k.dk



Den religiøse fred blev ikke taget for givet, da man for mere end 300 år siden vedtog blasfemiparagraffen mod hån og spot. Men nu er politikerne endelig blevet klar til at droppe den. Hvad skyldes det markante holdningsskifte? Læs artiklen på k.dk

Andre vigtige historier

Den britiske overrabbiner og forfatter Jonathan Sacks undersøger i ny bog, om kristendom, jødedom og islam virkelig er voldelige i deres udgangspunkt. Læs artikel og boguddrag på k.dk



De tyske kirkedage er rundet af naziregimets sammenbrud. Læs artiklen på k.dk



Pave Frans har for første gang nogensinde givet kardinaltitlen til en mand fra Norden. Læs artiklen på k.dk



Luther har fundet sit andet hjem i Afrika. Læs artiklen på k.dk

Kommende begivenheder

Den 29. maj: Kom til bibelmaraton med gennemgang af Bibelen ved Erik Mortensen. Det foregår i Bethaniakirken i Aalborg kl. 19.00.



Den 31. maj: Harmonikaspiller Carl Erik Lundgaard gæster sognehuset i Roskilde Stift til en aften fuld af humor, alvor, eftertænksomhed, grin, musik og sange. Det foregår klokken 19.30



Den 31. maj: Hørgårdsjazzerne med sangerinden Karen Bjørnskov i spidsen spiller swing og jazzmusik fra de gode gamle dage. Det foregår i Egå sognegård kl. 14.00.



Den 1. juni: Kom tæt på digteren og mennesket Kaj Munk, når sognepræst i Husby, Jakob Sandal fortæller om Kaj Munks hjemby og minderne fra fortiden. Det foregår i Hyltebjerg Kirke klokken 19.30.





Denne uges nyhedsbrev er redigeret af redaktør Inge Haandsbæk Jensen.