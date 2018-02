Ny undersøgelse er folkekirkens svar på en tilstandsrapport

Titlen på en ny rapport om folkeskolereformens konsekvenser for konfirmationsforberedelsen lyder dyster, men det er tvivlsomt, at det virkelig står så skidt til med folkekirkens største folkelige succes

Konfirmationen er folkekirkens største succeshistorie – uden sammenligning. Mens man over de seneste 10 år har kunnet iagttage et fald på en fjerdedel i antallet af vielser og mindre, men dog markante fald i antallet af dåb og begravelser, så har andelen af konfirmander på en ungdomsårgang holdt sig forbløffende stabilt på omkring 70 procent. De senest offentliggjorte tal er fra 2016, og her er andelen for første gang under 70 procent, nemlig 67,8 procent. Tallet dækker over store forskelle mellem stifterne: I Viborg er det 80,9 procent af en ungdomsårgang, mens det tilsvarende tal i Københavns Stift er 40,4 procent.