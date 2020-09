Nye strategier blev kritiseret hos Danmission

Coronakrisen fyldte en del på Danmissionsrepræsentantskabsmøde lørdag. Men også organisationens identitet som missionsselskab var til debat

”Et udfordrende år.”

Sådan blev året 2020 beskrevet flere gange ved Danmissions repræsentantskabsmøde lørdag. Dette års genvordigheder kunne ikke kun høres på deltagernes ord, men også ses på langbordene, hvor der var håndsprit og sedler med opfordringer til at sende penge til Beirut i Libanon for at hjælpe mennesker ramt af den eksplosion, der var i byen i august.

Coronakrisen var ikke mindst tydelig i dagens program. Bestyrelsesformand Morten Skrubbeltrang erklærede indledende, at dagen blev uden ”buffet, sang og overnatning”, som der ellers plejer at være. Men han understregede, at samtalen ikke var aflyst.

”For vi har brug for at tale sammen,” sagde han.

Coronasmitten er gået hårdt ud over Danmissions 72 genbrugsbutikker, der står for en vigtig del af Danmissions økonomiske fundament. De lukkede ligesom resten af Danmark ned i flere måneder, og det kostede Danmission op til fem millioner kroner om måneden.

Indtil videre har organisationen fået 13 millioner kroner færre ind fra genbrugsbutikkerne, end der var budgetteret med. Samtidig blev alle organisationens udsendte undtagen en enkelt person kaldt hjem. I juni blev der vedtaget en økonomisk plan, som skal sikre, at Danmission over to år sparer 14 millioner. I forlængelse heraf vedtog organisationen på bestyrelsesmøder i maj og juni to nye strategier: en programstrategi og en engagementsstrategi. Den første strategi handler om arbejdet i Danmission, mens den anden centrerer sig om at få fat i flere frivillige.

Og det var netop de to strategier, der blev debatteret på dette års repræsentantskabsmøde. I sin årsberetning forklarede bestyrelsesformand Morten Skrubbeltrang, at et led i programstrategien er at fusionere afdelingen kirkeudvikling med afdelingen fattigdomsbekæmpelse. Formanden opfordrede dog til noget konkret i den forbindelse:

”Det giver ikke mening at gå på jagt efter ord som ’Jesus’ eller ’kirke’ og tælle, hvor mange gange de står der.”

Han understregede i stedet, at det var vigtigt at få debatteret, hvad mission er for Danmission i 2020 og 2021, men også længere ud i fremtiden. Morten Skrubbeltrang nævnte tillige, at han glædede sig til, at debatten om de nye strategier gik i gang og understregede, at de netop ikke var statiske, da de skal revideres årligt.

”Men strategierne er den retning, som vi skal i,” sagde han.

Det var dog netop strategierne, der var til debat senere, da repræsentantskabet fik ordet. Den første, der tog ordet i diskussionen, var Lars Mandrup. Han undrede sig over, at strategierne ikke var sendt ud som bilag til årsberetning, men i stedet skulle findes i deres fulde længde på Danmissions hjemmeside. Han mente, at der var et fravær af teologi i den nye programstrategi.

”Det forsvinder lige så stille, jo længere man kommer i dokumentet og erstattes af en udviklingsterminologi,” sagde han og tilføjede derefter:

”Det lader til, at der er en fordeling, hvor de frivillige må stå for det forkyndende arbejde. Og de må bære sig selv økonomisk.”

Også andre mente, at kristendommen glimtede ved sit fravær i dele af de nye strategier.

”Jeg savner, at der nævnes mere om kirkernes og de kristnes situation ude i verden,” sagde Else Højvang, der dog var positiv over for, at afdelingerne for fattigdomsbekæmpelse og kirkeudvikling bliver slået sammen.

Også Simon Kristensen satte spørgsmålstegn ved, hvilken retning for Danmission de nye strategier satte i søen.

”Er Danmission ved at blive til en trosbaseret udviklingsorganisation frem for missionsorganisation?”, sagde han.

Det mente bestyrelsesformand Morten Skrubbeltrang ikke:

”Vi skal selvfølgelig diskutere, hvad mission er, og det skal vi blive ved med altid. For mig er det at dele, række ud og holde håbet oppe. Jeg mener, at vores fundament i troen er tydeligt.”