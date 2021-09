Nyt magasin: Hvad er det med Jim Lyngvild og kirken?

Dette er introteksten til Kristeligt Dagblads Magasin. Klik her for at læse magasinet.

Han er her, der og alle vegne, Jim Lyngvild. Populær blandt tusindvis af følgere, omstridt i det kirkelige miljø.

I sidste uge medførte det stor debat, at han fotograferede kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen som vølve. I denne uge skrev han som følge af debatten en kronik i Kristeligt Dagblad og opfordrede til at adskille kirke- og kulturministerposten. I ugens løb præsenterede han også en 2,5 meter høj pink Jesus-statue til Ungdommens Folkemøde, og i går deltog han i Grundtvigsk Kulturfestival i Køge.

Sikkert og vist er det, at den asatroende designer får stor opmærksomhed, hvad enten han udstiller billeder, poserer med politikere eller ytrer sig offentligt. Og de seneste ugers eksempler er langt fra de eneste gange, han har kredset om kristendommen i sin kunst. Sidste år kunne man i Faaborg Kirke opleve hans fotografiske fortolkninger af bibelmotiver. Motiverne blev kaldt vulgære, og hans religion fik kritik, men ifølge menighedsrådet tiltrak billederne sidste sommer i omegnen af 50.000 besøgende til Faaborg. Og ifølge ham selv blev de senere købt af hundredvis af præstegårde rundt omkring i landet. Jim Lyngvild er desuden blevet hyret af Grundtvig Centeret til at illustrere en salmesamling.

Lyngvilds egen indgang til kristendommen lader til at have været på lidt af en rejse. For seks år siden udtalte han, at kristendommen var det værste, der var sket i danmarkshistorien. Siden har han fortolket Jesus og kristendommen i mange sammenhænge og blandt andet udtalt her i avisen, at ”jeg tror ikke, Odin bliver sur på mig, fordi jeg engang imellem også sender en kærlig tanke til Jesus.”

Men hvordan er den asatroende Jim Lyngvild, der tidligere har erklæret sig for DF-vælger, blevet så populær hos den fløj i kirken, hvor man typisk stemmer Radikale Venstre eller til venstre for det? Og hvorfor har han på ingen måde sparket døren ind hos de af kirkens folk, der deler hans holdninger til for eksempel flygtningepolitik? Og hvad tror Lyngvild selv på?

